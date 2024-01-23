Burcu Esmersoy boks yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı! Paylaşımında giydiği taytı dikkat çekti

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Burcu Esmersoy, son paylaşımıyla da çok konuşuldu.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya’nın Puglia şehrinde görkemli bir törenle evlenmişti.
Ünlü sunucu, Özgür Masur imzalı bir gelinlik tercih ederek dikkat çekmişti. Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İstanbul'da da aile ve yakın çevresiyle bir düğün yapmıştı.
Bodrum düğününü iptal eden Esmersoy bu düğünde de gelinliğiyle beğeni toplamıştı. Güzelliği ve tarzıyla en beğenilen sunuculardan olan Burcu Esmersoy, işkolikliğiyle de biliniyor.
Esmersoy, şimdi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Boks yaptğı anları paylaşan sunucu kısa sürede gündem olmayı başardı.
Siyah bir tayt giyerek boks yaptığı anları 4.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.