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  4. Burcu Esmersoy boks yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı! Paylaşımında giydiği taytı dikkat çekti

Burcu Esmersoy boks yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı! Paylaşımında giydiği taytı dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 18:13 | Son Güncelleme:
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Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile geçtimiğiz eylül ayında nikâh masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı son paylaşımla gündem oldu. Esmersoy, Instagram hesabından boks yaptığı anları paylaştı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Burcu Esmersoy, son paylaşımıyla da çok konuşuldu.

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BOKS YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya’nın Puglia şehrinde görkemli bir törenle evlenmişti. 

Ünlü sunucu, Özgür Masur imzalı bir gelinlik tercih ederek dikkat çekmişti.  Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İstanbul'da da aile ve yakın çevresiyle bir düğün yapmıştı.

Bodrum düğününü iptal eden Esmersoy bu düğünde de gelinliğiyle beğeni toplamıştı.  Güzelliği ve tarzıyla en beğenilen sunuculardan olan Burcu Esmersoy, işkolikliğiyle de biliniyor.

Esmersoy, şimdi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Boks yaptğı anları paylaşan sunucu kısa sürede gündem olmayı başardı. 

Siyah bir tayt giyerek boks yaptığı anları 4.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. 

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy sosyal medya nazım akmandil
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