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  4. Burcu Özberk de estetikli güzel çıktı! Doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Burcu Özberk de estetikli güzel çıktı! Doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

07.10.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk'i sosyal medyada 7.9 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı.

Başrolünde oynadığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden.

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Yıldızı parlayan oyuncunun sosyal medyada 7.9 milyon kişi takip ediyor.

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Burcu Özberk'in estetik yaptırması oyuncunun hayranlarını ikiye böldü.

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Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı.

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Bir kısmı doğal haliyle zaten çok güzel olduğunu söylerken, bir kısmı da estetikle daha güzel olduğunu savundu.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk
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