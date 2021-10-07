Burcu Özberk de estetikli güzel çıktı! Doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Başrolünde oynadığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden.

Yıldızı parlayan oyuncunun sosyal medyada 7.9 milyon kişi takip ediyor.



Burcu Özberk'in estetik yaptırması oyuncunun hayranlarını ikiye böldü.

Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı.

Bir kısmı doğal haliyle zaten çok güzel olduğunu söylerken, bir kısmı da estetikle daha güzel olduğunu savundu.