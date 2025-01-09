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Burcu Özberk Dubai tatilinden pozlarını paylaştı herkes hayran kaldı! 'Türkiye'nin en güzel kadını...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.01.2025 17:13
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Bir süredir ekranlarda olmayan ve ülke ülke gezen ünlü oyuncu Burcu Özberk'in son durağı Dubai oldu. Tatilinden pozlarını takipçileriyle paylaşan Özberk, güzelliğiyle ve tarzıyla kendine hayran bıraktı.

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan Burcu Özberk, kendine has güzelliğiyle hayran bırakan ünlü isimlerden biri haline geldi.

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Sosyal medyada sık sık göz kamaştıran tarzıyla karşımıza çıkan Özberk, geçtiğimiz haftalarda 35. yaşını kutlamıştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı pozlar ise göz kamaştırmıştı.

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DUBAİ POZLARI BÜYÜLEDİ!

Sık sık tatile çıkan Burcu Özberk'in son durağı Dubai oldu. Takipçileriyle tatil pozlarını paylaşan ünlü oyuncu, Tarzıyla ve güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü isme yorum yağdı ve takipçileri tarafından Türkiye'nin en güzel kadını ilan edildi.

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Burcu Özberk
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