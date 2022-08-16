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Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

16.08.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Rıfat Aslan idaresindeki 34 LJ 3678 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Boğazköy yakınında Mehmet Güreşci'nin kullandığı 32 GC 451 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Aslan ile Rıfat, Ülker ve Melisa Acar yaralandı.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rıfat Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Burdur Bucak

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