Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki bebek öldü, 5 kişi yaralandı

Sürücü Tüzün ile otomobildeki Elçin Gökçe ( 23) ve Mustafa Özbilek (25) çifti, çocukları Yılmaz Özbilek (2), Hüseyin Erdoğan (29) ve Ersan Konaç (23) yaralandı.

- Yaralıların tahliyesinin ardından otomobildeki LPG tankı patladı

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