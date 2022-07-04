Burdur'da tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gökhan Altaş idaresindeki 15 NS 505 plakalı tır, Burdur-Ağlasun kara yolu Taşkapı köyü yakınında Ferhat Çağlayan yönetimindeki 03 FY 549 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerinde giden Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Yaralı sürücüler, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burdur'da tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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