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Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

12.12.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyona 11 yat ile 100 yelkenci katıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Rusya'dan 11 yat ile 100 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar, körfeze çıktı.

Hakem heyeti uzun süre rüzgarın şiddetli olmasından dolayı yarış için start vermedi. Rüzgarın şiddetini düşürmesi beklenirken yatlar bir süre antrenman turları attı.

Rüzgarın şiddetini düşürmesinin ardından hakem heyeti, final günü yarışlarını başlattı.

Yatlar, hakem heyetinin belirlediği parkurda dubaları dönerek finişe ulaşmaya çalıştı.

Final yarışının ardından kulüp bahçesinde dereceye giren yelkencilere kupaları verildi.

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yarışlarında sınıflarına göre ilk sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

IRC-1: Vakkorama (Cem Hakko)

IRC-2: Imagine (Zafer Öznur)

IRC-3: İskorpit (Bülent Çelik)

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

- Organizasyona 11 yat ile 100 yelkenci katıldı

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

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