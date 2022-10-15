Bursa Cihannüma Akademisi "Çağımızda münevver olmak" dersiyle başladı

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince Bursa'da üniversite öğrencilerine yönelik 16 hafta sürecek Cihannüma Akademisinin açılışı yapıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'ndaki "Çağımızda münevver olmak" başlıklı ilk ders öncesinde yaptığı konuşmada, dünyada iki farklı medeniyetin bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinin, öldürmeyi, vahşice kan akıtmayı ve menfaati için her şeyi mübah gören anlayış olduğunu belirten Çavuşoğlu, diğerinin ise ahlaki üstünlükle yaşatmayı, mamur etmeyi ve bir kişiyi öldürmeyi bütün insanlığı öldürmeye eş değer kabul eden akıl medeniyeti olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, "O medeniyet bizim medeniyetimiz, dolayısıyla biz bekleneniz, bizim gitmemiz gerekiyor. Ülkemizde yaşanan şu son olaylar ortaya koyuyor ki bizim önce içimize gitmemiz, yanı başımızdakine gitmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle her daim giden olarak, gittiğimiz yerde bizi öldürmek isteyenlerin bizim bağrımızda hayat bulduğu insanlar olarak yaşamayı ve ilke edinmeyi Rabb'im bize nasip etsin." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da fırsatlar sunan yeni çağda zihinlerin, zekanın ve birikimlerin yarıştığını vurguladı.

Gençlere seslenen Ala, şöyle konuştu:

"Batı'nın parasını vererek alamadığımız İHA ve SİHA'larını, bir genç, zihnini ve zekasını milletin hizmetine sunarak gerçekleştirdi. Şimdi biz nereye gidersek bizden bunları istiyorlar. Onun için yeni çağın, özellikle sizler için fırsatlar çağı olduğunu ifade ediyorum. Çünkü yarıştasınız ve başarabilirsiniz. Kim zihni ve zekasını takdim ederse o mesafe alır. Onun için imtiyaz değil adalet isteyin, iklim oluşturulmasını isteyin, zekanızın serbest bırakılmasını isteyin. Onun üzerine çalışın ve İslam ülkelerindeki diğer kardeşlerinizle mutlaka irtibat kurun."

Cihannüma Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ise dernek olarak geçmişten aldıkları güç ve tecrübeyle çalıştıklarını belirtti.

Adalet temeliyle taş üstüne taş koyarak devam ettiklerini anlatan Yorulmaz, "Bir taraftan gençliğin topluma faydalı bireyler olması için ayaklarının altına yol, merdiven, basamak olmaya, diğer taraftan sahip olduğumuz nitelikli insan kıymetlerini, yaşadığımız toplumun ve insanlığın hayrına seferber etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Sağlam'ın yaptığı ilk ders, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aytekin tarafından verildi.

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Cihannüma Bursa Şube Başkanı Ahmet Tirfil ile çok sayıda öğrenci katıldı.