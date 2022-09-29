Bursa ve çevre illerde "Hayata saygı duruşu" için yaya geçitleri kırmızıya boyandı

BURSA (AA) - "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Bursa ve çevre illerde etkinlik yapıldı.

Bursa'da Mihraplı Caddesi'ndeki programa, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy, İl Jandarma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve farklı okullardan gelen öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yaya şeritleri kırmızıya boyandı.

- Eskişehir

Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında düzenlenen etkinlik Dumlupınar İlkokulunda gerçekleştirildi.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Durmuş Yöndem, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile diğer ilgililer katıldı.

Ellerinde "Hayata Saygı Duruşu" pankartları taşıyan öğrenciler, İstasyon Caddesi'ndeki okul önündeki yaya geçidinden yolun karşısına Vali Ayyıldız ile geçti. Ayyıldız ve öğrenciler geçidi kırmızıya boyadı.

Sivrihisar ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Atatürk İlkokulu önündeki yaya geçitlerinde kampanya kapsamında çalışma yapan görevliler, sürücüleri bilgilendirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de Kadriye Kemal Gürel İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, okul önünde buluştuğu öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Ellerinde "Hayata Saygı Duruşu" pankartları taşıyan öğrenciler, daha sonra Vali Şıldak ile birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Araç sürücülerine de trafikte yayaların geçişlerine ilişkin uyarılarda bulunan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının yayaların trafikte güvenli bir şekilde ilerleyebilmeleri bilincini oluşturmak olduğunu söyledi.

Trafik güvenliklerinin sağlanması için bütün vatandaşların duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Şıldak, "Önceliğimiz, okullarımız ve yayalarımızın güvenliğidir. Bu etkinliklerin amaçlarına ulaşmasını umut ediyoruz." dedi.

Etkinliğe, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve kurum amirleri de katıldı.

- Çanakkale

Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Aktaş, Türkiye genelinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimat ve direktifleriyle, "Hayata Saygı Duruşu" mottosuyla yaya geçitlerini kırmızıya boyadıklarını söyledi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile ilgililer katıldı.

- Kütahya

Farkındalık kampanyası kapsamında Kütahya Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte protokol üyeleri öğrencilerle birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Vali Ali Çelik ve beraberindeki protokol üyeleri, yaya önceliği hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

- Yalova

Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu önünde farkındalık eylemi gerçekleştirildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Naci Binici, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve kurum müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler etkinlikte hazır bulundu.

Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Trafik kazalarına karşı önleyici tedbir olarak hem çocuklarımızı, hem yayalarımızı bilinçlendirmek amacıyla bu etkinliğimizi yapıyoruz. Bugün buradaki yaya çizgimizi hem gönüllü olarak yeniden boyuyoruz, hem de ortaya bir kırmızı şerit çekerek yaya geçidi kırmızı çizgimizdir diyoruz." dedi.

- Bilecik

Atatürk İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yaya geçitlerini öğrencilerle kırmızıya boyayarak, "Ülkemizde ve ilimizde ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak yaya geçitlerimizi ve okullarımızın önünde bir farkındalık çalışması yürütüyoruz. Sürücülerimizden, yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunun farkında olmalarını istiyoruz. Buna göre sürüş ve trafik kurallarına uyalım." dedi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Çengelcik ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile ilgililer katıldı.