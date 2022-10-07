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Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

07.10.2022 03:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 200 polis ve jandarmanın katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katıldığı uygulamada, ilçe genelinde eş zamanlı denetlemeler gerçekleştirildi.

Uygulamada, 1028 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydı sorgusunda hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde 165 aracın sorgusunda ise 50'sine toplam 81 bin lira cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi, 3 kişiye de alkollü araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Öte yandan bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 24 umuma açık mekan da denetlendi.

Uygulamaya katılan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için jandarma ve polis ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. 200'ün üzerinde polis ve jandarma ekibimizle bu uygulamaları yapıyoruz, 3 saat boyunca yollarda olduğu gibi umuma açık olan mekanları denetliyoruz. Bu tür uygulamalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması

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