Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı

Durumu ağır olan Kaydı ile diğer yaralı Kekik, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ve Fahrettin Selvi'nin kontrolündeki 16 SLV 88 plakalı otomobil ile araçların arasından makas atarak geçmeye çalışan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ARP 186 plakalı otomobil çarpıştı.

- Trafikte "makas attığı" iddia edilen araçta sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı

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