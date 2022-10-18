YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı

Bursa'da 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı

18.10.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 5 gün önce yanan evde çıkan yangın söndürüldü.

İddiaya göre, Rıdvan Ö. Vatan Mahallesi 1. Olcay Sokak'ta ailesiyle yaşadığı 2 katlı evde yangın çıkarıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Rıdvan Ö'nün komşuları, gözaltına alınan şüphelinin dün serbest bırakıldığını, evinde yeniden yangın çıkardığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da yaşayan Rıdvan Ö, 13 Ekim'de evini yakmış, daha sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra 2. Vadi Sokak'ta bulunan kayınvalidesinin evini de yakmaya çalışmıştı. Şüpheli ekiplerce yeniden gözaltına alınmıştı.

Bursa'da 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı

Bursa'da 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:10
Öğle
12:54
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:46
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.