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Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

22.07.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir belediyesinin koordinasyonunda Keles Belediyesi iş birliği ile Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin katkılarıyla hafta sonu gerçekleştirilecek şenlik kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Mehter takımı, kılıç kalkan ekibi ve rahvan atları eşliğinde gerçekleştirilen programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda Kazakistan'dan şenlik için kente gelen dansçılar performanslarını sergiledi.

Programda bir konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarın gerçekleştirilecek şenlikte kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba, kuşak, şalvar güreşleri, karakucak güreşleri, Alpagut savaş sanatları ve yağlı güreş müsabakalarının iki gün boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacağını söyledi.

Aktaş, şenlikte konserler, dans gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, dağ yöresi temsili gelin alması, beşik toyu, Türk dünyasına özgü müzik dinletileri, ipek halı ve kumaş dokuma, yün eğirme, Türk dünyası başkentleri fotoğraf sergisi, Orhun Abideleri'nin canlı anlatımı, mehter, kılıç kalkan gibi etkinlilerin de yer alacağını ifade etti.

Şenliğe katılmak isteyen vatandaşlar için Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nden ücretsiz servis kaldıracaklarını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük ticaret ve sanayi şehirlerinden birisidir ama Bursa, kadim medeniyetimizin başkenti, 6 padişahı, onlarca şehzade ve evliyayı bağrında barındıran bir şehir. Bursa, Türk dünyası için sembol bir şehirdir. Gayretlerimizle Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu. Mart ayından bu yana dolu dolu programlar düzenleniyor. Güzel çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu büyük şölene bütün halkımızı davet ediyorum."

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, büyükşehir belediyesinin ve ilçe belediyelerin gayretleriyle ata sporlarında faaliyet gösteren kulüp sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

Herkesi şenliğe davet eden Kılıç, programlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de yaptığı konuşmada, iki gün boyunca tüm Türk dünyasını, Orhan Gazi'nin Nilüfer Hatun'la evlendiği ve Murat Hüdavendigar'ın savaşa hazırlandığı Keles Kocayayla'da ağırlayacaklarını söyledi.

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı

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