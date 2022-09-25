Bursa'da "Aş ve Aşk" oyunu sahnelendi

Bursa'da, İbrahim Öztahtalı'nın kaleme aldığı "Aş ve Aşk" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Arena Sahne Blackbox'da sahnelenen oyunu Ercan Özdal yönetti.

Sahnede Mevlana'yı da canlandıran oyuncu Serdar Topuzoğlu performansıyla seyirciden tam not aldı.

Işık ve efektleri İsmail Özgün Erbay'a, çekirdek hikayesi Ömür Akkor'a, sergi minyatürleri Suzan Çataloluk'a, afiş tasarımı Bekir Garip'e ait oyunda, oyuncu koçluğunu ise Yaşar Bayram Gül üstlendi.

Gecenin sonunda oyuncu ve tiyatro ekibi sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

- Oyunun konusu

Anadolu'nun iki kandilinden biri olan Mevlana, Konya'da etrafını ışıtırken dergahına intisap eden müritlerden biri de Ömr'dür. Dergahta terbiye mutfakta başlar. Ömr de Mevlana terbiyesi için mutfakta bir aşçı çırağı olarak başladığı olgunlaşma ve pişme serüvenine Selçuklu sarayında devam eder.

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Mevlana'dan yazlık sarayı Kubadabad'a bir aşçı isteyince Mevlana Ömr'ü seçer. Böylece Ömr için yeni bir hayat başlar. Dergahtan saraya bir aşk hikayesini konu alan oyun, bir anlatı tiyatrosu olarak sahnede izleyicisine bir ilki de yaşatmaktadır. Oyun seyircinin beş duyusuna da hitap ediyor. Oyunun sonunda Ömr sahnede bal helvası kavurur. Oyun çıkışında da hikayeyi anlatan minyatür sergisi eşliğinde seyirciye bal helvası ikram edilir. Seyirci görür, duyar, koklar ve dokunarak tadar.