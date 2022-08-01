Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki barajda görülen balık ölümleri araştırılıyor.
Cuma Barajı'nın kıyısında çok sayıda ölü balık görenler durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, su ve balıklardan numune alındı.
Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.
Bursa'da balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
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