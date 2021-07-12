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Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

12.07.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'da bir evden çevreye rastgele ateş açan kişinin ikna edilmesi için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi 2. Karaca Sokak'ta bir evin balkonundan silahla rastgele ateş açıldığının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, söz konusu kişinin ateş açmayı sürdürdüğü sokağın girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra takviye olarak bölgeye özel harekat polisleri yönlendirildi.

Ateş açanın yanı sıra evde başka kişi ya da kişilerin bulunduğu öğrenildi.

Karşı binanın balkonundan iletişim kuran emniyet yetkilileri, bu kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa'da bir evin balkonundan rastgele ateş açan kişi ikna edilmeye çalışılıyor
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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa

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