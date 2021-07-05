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Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

05.07.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı yakalandı.

Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli Sokak'ta 3 Temmuz akşamı Suriye uyruklu H.A. (30) başına iki el ateş edilerek yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan H.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, katil zanlısı A.K.K. (22) ve bu kişinin kaçtığı aracı kullanan A.S'yi (21) Kestel ilçesinde suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

Suriye uyruklu bu kişileri suça azmettirdiği öne sürülen aynı ülke vatandaşı S.S. (30) ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Lübnan'a gitmek isterken uçağın kalkışına kısa bir süre kala yakalanarak Bursa'ya getirildi.

Otobüsle Bursa'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Ankara'ya gittiği öğrenilen S.S'nin, H.A'dan kripto para hesabı açmak için aldığı 20 bin doları geri vermediği için maktul tarafından tehdit edildiği, bunun üzerine A.K.K'ye tabanca ve fişek vererek azmettirdiği ileri sürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Bursa

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