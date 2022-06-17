Şehri daha sağlıklı bir geleceğe taşımak konusunda birçok proje gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik atık poşetlerin uçurtma olarak kullanılabildiği yarışma organize etti.

Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

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