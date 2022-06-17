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Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

17.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesince çocukların çevre bilincini artırmak amacıyla "Atık Poşet Uçurtma Yarışması" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mudanya ilçesi sahilinde düzenlenen yarışma şenlik havasında gerçekleşti.

Şehri daha sağlıklı bir geleceğe taşımak konusunda birçok proje gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik atık poşetlerin uçurtma olarak kullanılabildiği yarışma organize etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, ebeveynler uçurtma yapımı konusunda çocuklarına yardımcı oldu.

Çevreden toplanan atık poşetlerden yapılan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Değerlendirme sonucunda ilk üçe girenlere para ödülü verildi.

Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu

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