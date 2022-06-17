Bursa Büyükşehir Belediyesince çocukların çevre bilincini artırmak amacıyla "Atık Poşet Uçurtma Yarışması" düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mudanya ilçesi sahilinde düzenlenen yarışma şenlik havasında gerçekleşti.
Şehri daha sağlıklı bir geleceğe taşımak konusunda birçok proje gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik atık poşetlerin uçurtma olarak kullanılabildiği yarışma organize etti.
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, ebeveynler uçurtma yapımı konusunda çocuklarına yardımcı oldu.
Çevreden toplanan atık poşetlerden yapılan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.
Değerlendirme sonucunda ilk üçe girenlere para ödülü verildi.
Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz