Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çiftliğin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Zaman zaman çökmelerin yaşandığı restorandaki yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken restoranın kundaklandığı iddia edildi.
Bursa'da çiftliğin restoranında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz