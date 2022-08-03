YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

03.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun psikolojisinin iyi olduğunu belirterek, "Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren 9 yaşındaki C.M.A'yı ziyaret eden Özkan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu ilk defa bu kadar iyi gördüğünü söyledi.

"Şimdiye kadar gördüğü en iyi C.M.A. ile karşılaştığını" aktaran Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor." dedi.

Özkan, en büyük dileklerinin çocuğun özlediği huzurlu, güvenilir bir aile ortamına kavuşması olduğunu kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise C.M.A'nın taburcu olması için biraz daha kilo alması gerektiğini belirtti. Her gün biraz daha fazla kalorili yemeklerle çocuğu beslediklerini aktaran Çete, her şeyin olumlu gittiğin vurguladı.

- Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

- Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde"

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
akdeniz üniversitesi hastanesi başhekim çöp ev

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:10
Yatsı
21:37
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Herkes çekirdek bağımlısı olacak: Faydasını kimse bilmiyor

Herkes çekirdek bağımlısı olacak: Faydasını kimse bilmiyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.