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Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

09.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Yolu Caddesi'nde seyreden Murat G. idaresindeki 16 HM 146 plakalı otomobil, 11 Eylül Bulvarı kavşağında üzerinde yön tabelaları bulunan direğe çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Murat G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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trafik kazası

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