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  4. Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

20.08.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 JBA 28 plakalı hafif ticari araç, Yakın Çevre Yolu'nda Acemler istikametinden Çevre Yolu Bulvarı'na girişte aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araç, ters döndü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Bursa'da direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

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Bursa Hafif ticari araç kaza yaralı

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