Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, düğünden dönen davulcu ve kuzeni kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Alınan bilgiye göre, Ebu İshak Mahallesi'ndeki bir düğünde davul çaldıktan sonra yaya olarak ayrılan Can E. (24) ve kuzeni E.E'nin (16) yanına yaklaşan yüzü maskeli bir kişi pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan Can E. ve E.E'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ambulansa götürülürken davulundan ayrılmak istemeyen Can E'nin ısrarı üzerine enstrüman da yaralıyla birlikte ambulansa alındı.
Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Davulundan ayrılmak istemeyen yaralıyı sağlık ekipleri ambulansa enstrümanıyla aldı
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