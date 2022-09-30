YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

30.09.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada ağır yaralanan domates yüklü tırın sürücüsünün oğlu hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde domates yüklü tırın dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kestanealan Mahallesi Mezit-7 mevkisindeki Mezit-7 Köprüsü'nün korkuluğunun yıkık olduğunu gören Karayolları ekipleri, çevrede araştırma yaptı.

Ekipler, 02 EV 805 plakalı domates yüklü tırın yaklaşık 20 metre aşağıdaki dere yatağına düştüğünü fark edince bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Dereye inen kurtarma ekipleri, sürücü Mehmet Kol'un (44) öldüğünü, oğlu İsa Kol'un (22) yaralandığını belirledi.

Tırdan çıkarılan İsa Kol, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Kol'un cesedi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kupa ve dorsesi birbirinden ayrılan tır ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

Olay yerine gelen baba oğulun yakınlarının, dünden beri onlara ulaşamadıklarını söylemeleri üzerine kazanın dün meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

- Kazada ağır yaralanan domates yüklü tırın sürücüsünün oğlu hastaneye kaldırıldı

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl Tır köprü

Bursa Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:56
Yatsı
20:14
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.