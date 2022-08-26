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Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

26.08.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, N.U. idaresindeki 16 M 06001 plakalı halk otobüsü, Orhaniye Mahallesi Merkez Pazar önünde bisikletli Enes K'ye (8) çarptı.

Kazada otobüsün altında kalan Enes K, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü N.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa İnegöl çocuk

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