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Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

02.09.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracının yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir yolu, Mudanya yolu ayrımında Ö.F.A. idaresindeki 16 S 2833 plakalı servis aracı, iddiaya göre lastiğinin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralanan A.A. M.B, A.D, T.Ş. ve kimlikleri tespit edilemeyen iki kişi Bursa Şehir ve Çekirge Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı

İşçileri taşıyan servis aracı yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 6 yaralı
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