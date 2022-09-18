Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı
İsmi henüz belirlenemeyen bir kişi, Tophane surları yakınlarında bulunan kayalıklardan inmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 1112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı
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