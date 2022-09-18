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Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

18.09.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı

İsmi henüz belirlenemeyen bir kişi, Tophane surları yakınlarında bulunan kayalıklardan inmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 1112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

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