Bursa'da, kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki programa, Murat Serdar Ateş'in (45) yakınları, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve mesai arkadaşları katıldı.
Törende tabutun başına gelen Ateş'in ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Burada Ateş'in özgeçmişi okundu.
Cenaze daha sonra dualarla yolcu edildi.
Evli ve 2 çocuk babası Ateş'in cenazesinin ikindi vakti Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Akşemsettin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Demirci Mahallesi mezarlığına defnedileceği bildirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli Ateş idaresindeki otomobil, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpmıştı.
Ateş, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.
Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi