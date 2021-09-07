YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

07.09.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da, kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki programa, Murat Serdar Ateş'in (45) yakınları, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende tabutun başına gelen Ateş'in ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Burada Ateş'in özgeçmişi okundu.

Cenaze daha sonra dualarla yolcu edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Ateş'in cenazesinin ikindi vakti Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Akşemsettin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Demirci Mahallesi mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli Ateş idaresindeki otomobil, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpmıştı.

Ateş, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'da kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Bursa Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
13:07
İkindi
16:43
Akşam
19:34
Yatsı
20:55

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Bursalı Eczanesi
Nilufer
Bursalı Eczanesi
Nilufer
Bursalı Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.