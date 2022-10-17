Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde köprülü kavşaktan düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Gökhan Bulut (18) idaresindeki 16 AUK 065 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulup yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düşen Bulut, bariyer ile ağaç arasında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan genç, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bursa'da köprülü kavşaktan düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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