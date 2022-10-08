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Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

08.10.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

Bursa'da metro durağında bulunan yürüyen merdivene ait metal kapaklar çalındı.

Osmangazi ilçesindeki BursaRay Şehreküstü İstasyonu'nda gece saatlerinde yaşanan olayın ihbar edilmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen ekipler, istasyonun iki çıkışında yürüyen merdivenlerin elektronik aksamının üzerinde bulunan kapakların çalındığını belirledi.

Merdiven başlarındaki kapakların yerlerine yenilerinin takılacağı, zanlı ya da zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

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Bursa hırsızlık yürüyen merdiven

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