Merdiven başlarındaki kapakların yerlerine yenilerinin takılacağı, zanlı ya da zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı

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