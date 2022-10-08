Bursa'da metro durağında bulunan yürüyen merdivene ait metal kapaklar çalındı.
Osmangazi ilçesindeki BursaRay Şehreküstü İstasyonu'nda gece saatlerinde yaşanan olayın ihbar edilmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olay yerine gelen ekipler, istasyonun iki çıkışında yürüyen merdivenlerin elektronik aksamının üzerinde bulunan kapakların çalındığını belirledi.
Merdiven başlarındaki kapakların yerlerine yenilerinin takılacağı, zanlı ya da zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz