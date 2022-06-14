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Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

14.06.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde arazide ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi memleketi Şırnak'ta toprağa verildi.

Ailesiyle Cizre ilçesinden mevsimlik işçi olarak Karacabey'in Bakırköy Mahallesi'ne gelen ve iki haftadır aranırken arazide cesedi bulunan 15 yaşındaki Kezban Sakcak'ın cenaze işlemleri Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi.

Memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine getirilen cenaze, ilçedeki asri mezarlığında defnedildi.

Sakcak'ın yakınlarının ağıt yaktıkları görüldü.

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

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