Ailesiyle Cizre ilçesinden mevsimlik işçi olarak Karacabey'in Bakırköy Mahallesi'ne gelen ve iki haftadır aranırken arazide cesedi bulunan 15 yaşındaki Kezban Sakcak'ın cenaze işlemleri Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi.

Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

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