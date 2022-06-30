Bursa'da otomobil taşıyan tır viyadükten düştü

Bu arada tırda yüklü biri sıfır 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.

- Kazada tır sürücüsü yaralanırken araçta yüklü bulunan biri sıfır 5 otomobil kullanılamaz hale geldi

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