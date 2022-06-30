Bursa'da otomobil taşıyan tır viyadükten düştü

Bursa'da otomobil taşıyan tırın viyadükten düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fuat K. (35) idaresindeki otomobil yüklü tır, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Engürücük mevkisinde bir dinlenme tesisinden çıkış yapan Yunus E. Ş. yönetimindeki 34 CBL 814 plakalı otomobile çaptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan tır, yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten sulama kanalına düştü.
Kazada tırda sıkışan tır sürücüsü, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada tırda yüklü biri sıfır 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.
- Kazada tır sürücüsü yaralanırken araçta yüklü bulunan biri sıfır 5 otomobil kullanılamaz hale geldi
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