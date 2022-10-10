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Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı

10.10.2022 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde refüje çarparak yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Burak Kaya idaresindeki 16 AJE 408 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda refüje çarpıp yol kenarındaki yeşillik alana savruldu.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Kaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çekirge Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı

Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı

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