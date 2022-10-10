Bursa'nın Osmangazi ilçesinde refüje çarparak yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Burak Kaya idaresindeki 16 AJE 408 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda refüje çarpıp yol kenarındaki yeşillik alana savruldu.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Kaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çekirge Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
Bursa'da refüje çarpan sürücü yaralandı
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