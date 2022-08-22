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Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

22.08.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarparak şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı.

Murat Mutlu idaresindeki 16 VM 145 plakalı kamyonet, Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular Mahallesi civarında arızalanarak sol şeritte durdu.

O sırada arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, kamyonete çarptıktan sonra yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüsteki 21 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs de çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

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Bursa belediye otobüsü kaza otobüs yaralı yolcu

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