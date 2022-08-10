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Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

10.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde servis aracının devrildiği kazada 8 işçi yaralandı.

Işıktepe OSB Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda işçileri taşıyan Hasan Maral idaresindeki 16 S 1998 plakalı minibüs ile Mert Can Yüksel'in kullandığı 16 S 4346 minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Maral yönetimindeki araç devrildi.

Kazada devrilen araçta bulunan 18 işçiden 8'i yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

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