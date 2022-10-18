YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

18.10.2022 03:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi 3. Olgun Sokak'ta Y.G. arasında daha önceden husumet bulunan Hasan Duman'ın (54) evinin önüne gelerek balkon penceresine pompalı tüfekle ateş etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet eden Duman ve evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze (28) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Bursa'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa Yıldırım

Bursa Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:10
Öğle
12:54
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:46
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.