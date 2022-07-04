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Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

04.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen R.Ö. ve İ.A'nın tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kültür varlıklarını satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, R.Ö'nün Keles ilçesindeki tarlasında izinsiz kazı yaparak çıkarttığı objeleri satmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Bölgede yapılan aramada yaklaşık 100 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen döşenmiş mozaik kalıntıları, 4 mezar steli ve bir manastıra ait olduğu sanılan yaklaşık 5 ton ağırlığında mermer kaide ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A. ifadesinin ardından, R.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Bursa jandarma operasyon

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