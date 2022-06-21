YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

21.06.2022 04:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekstil atölyesinde başlayıp 2 eve sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Gümüştepe Mahallesi İpekyol Sokak'ta tekstil atölyesinin elektrik aksamında başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek önce binayı sardı ardından yanında bulunan 2 katlı 2 ayrı eve sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evlerde yaşayanlar ve bu evlere ait küçükbaş hayvanlar bulundukları yerden tahliye edildi.

Zaman zaman çökmelerin yaşandığı tekstil atölyesi kullanılamaz hale gelirken, yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında kimsenin etkilenmediğini, ağılda bulunan hayvanların da tahliye edildiğini aktardı.

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Nilüfer

Bursa Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Neşe Eczanesi
Gemlik
İrem Eczanesi
Gemlik
Zafer Meydanı Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Alanyurt Eczanesi
Inegol
Şafak Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.