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Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

30.07.2022 06:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, aynı aileden iki kişi yaralandı.

Ovaakça Merkez Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan F.Y. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ve oğlu Mustafa Türkmen (9), kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki anne Özlem Meryem (41) ve oğlu Emirhan Türkmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emirhan Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü F.Y. gözaltına alındı.

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Bursa

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