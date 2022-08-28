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Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

28.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında bulunan ormanlık alandaki kara yolunda tur otobüsü yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların olduğu bildirildi.

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

- İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kütahya İnegöl otobüs kazası

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