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Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

26.09.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıştayın ilk oturumuna AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı

Bursa'da düzenlenen ve iki gün sürecek "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TDT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun iş birliğinde "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Roman) Ödülleri ve 2022 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri" kapsamında "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in oturum başkanlığında düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen ve yarın da sürecek çalıştayın ilk oturumunda Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan Türkologlar, kendi ülkelerinde kullanılan alfabeler ve tarihi süreçlerine ilişkin bilgiler verdi.

Oturuma Binali Yıldırım'ın yanı sıra Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kırgızistan Aksakalı Medethan Şerimkulov, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları ile Türk devletlerinden gelen misafirler katıldı.

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

- Çalıştayın ilk oturumuna AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

Bursa'da "Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı

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