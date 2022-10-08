Bursa'da yakıtı bittiği için yolda kalan aracın sürücüsüne yardım eden bir kişiye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Bursa'da yakıtı biten aracın sürücüsüne yardım eden kişiye otomobil çarptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz