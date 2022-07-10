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Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

10.07.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Orhangazi ilçesinden İznik'e doğru hareket halindeki Muhammet Talha Şen (26) idaresindeki 41 DR 528 plakalı otomobil, Üreğil Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi.

Sürücü Şen ile otomobilde bulunan Ömer Faruk Rençber ve Tolga Yakışan yaralandı. Bu sırada motor kısmı alev alan otomobil, olayı fark eden vatandaşlarca söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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trafik kazası Bursa

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