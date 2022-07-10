Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Orhangazi ilçesinden İznik'e doğru hareket halindeki Muhammet Talha Şen (26) idaresindeki 41 DR 528 plakalı otomobil, Üreğil Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi.
Sürücü Şen ile otomobilde bulunan Ömer Faruk Rençber ve Tolga Yakışan yaralandı. Bu sırada motor kısmı alev alan otomobil, olayı fark eden vatandaşlarca söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz