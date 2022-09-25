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Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

25.09.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa Valiliği koordinasyonunda toplanan insani yardım malzemeleri, Pakistan'da sel felaketi yaşayanlara ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) desteğiyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) toplanan yardım malzemeleri gönderilmeden önce Buttim Camisi önünde tören düzenlendi.

MÜSİAD Şube Başkanı Nihat Alpay, törende yaptığı konuşmada, Pakistanlılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yardımları sürdüreceklerini söyledi.

Törene AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ile dernek üyeleri de katıldı.

Toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, duaların okunmasının ardından İzmit'e hareket etti. Tırın yükünün, buradan Pakistan'a gidecek trene aktarılacağı öğrenildi.

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

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