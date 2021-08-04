Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de finalde: Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz, ikinci raundu da 5-0 kazandı. Busenaz üçüncü raundu da rahat kazandı ve Tokyo Olimpiyatları’nda finale çıkarak tarihe geçti.

Maçtan sonra verdiği röportajda Sürmeneli, “13 senedir sabah akşam, gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum, çalışıyorum, psikolojik sıkıntılar..."

"Her şey burası için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Türkiyeme inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler.” ifadelerini kullandı.