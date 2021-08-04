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Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de finalde: Busenaz Sürmeneli kimdir?

04.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyatları’nda peş peşe yaşadığımız gururlara bir de Busenaz Sürmeneli eklendi. Tokyo 2020’de finale yükselen Busenaz Sürmeneli, birçok kişi tarafından merak edildi. Boks branşında yarışan Sürmeneli, kadınlar 69 kiloda Hindistanlı Borgohain ile karşı karşıya geldi. Rakibini farklı yenip finale yükselen Busenaz Sürmeneli, sosyal medyanın da gündemine düştü. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir?

2020 Tokyo Olimpiyatları’na kadınlarımız damga vurdu. A Milli Voleybol Kadınlar Takımı’nın başarısının ardından Busenaz Sürmeneli’de boks branşında finale yükselerek ülkemizi gururlandırdı. Kadınlar 69 kiloda yarışan Busenaz Sürmeneli, rakibini farklı yenerek adını finale yazdırdı. Kübalı Vazquez’in yönettiği maçın ilk raundunu Busenaz Sürmeneli 5 – 0 önde tamamladı. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Hindistanlı Borgohain ile karşılaştı. Busenaz Sürmeneli, rakibini farklı yenip adını finale yazdırdı.
Kübalı Vasquez'in yönettiği maçta, ilk raundu Busenaz Sürmeneli 5-0 önde tamamladı.
Busenaz, ikinci raundu da 5-0 kazandı. Busenaz üçüncü raundu da rahat kazandı ve Tokyo Olimpiyatları’nda finale çıkarak tarihe geçti.

“13 SENEDİR GECE GÜNDÜZ BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUM”

“13 SENEDİR GECE GÜNDÜZ BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUM”
Maçtan sonra verdiği röportajda Sürmeneli, “13 senedir sabah akşam, gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum, çalışıyorum, psikolojik sıkıntılar..."
"Her şey burası için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Türkiyeme inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler.” ifadelerini kullandı.
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Tokyo Busenaz Sürmeneli
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