Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

RİZE (AA) - Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi.

Valilik önündeki törende, Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkan Vekili Kemal Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Genç, Atatürk'ün memleketi karış karış gezdiğini anlatarak, "Mustafa Kemal'i ve Rize insanını bu coğrafyada bir araya getiren bu birlikteliğin gerçekleşmesinin temel amacı, Türkiye'nin bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını yeniden elde etmesi ve millet egemenliğine dayalı, bağımsız Türk devletinin ebedi-müddet yaşaması ideali olmuştur. Cumhuriyetimizin ve milletimizin egemenliğinin ilelebet payidar kalması ve muhafaza edilmesi bundan 98 yıl önce sergilenen o muhteşem birliktelik ve milli mücadele ruhunun sürekli diri tutulmasıyla mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin şiirler okuması ve Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle son buldu.

Genç ve beraberindekiler program sonrası Müftü Mahallesi’ndeki Atatürk Evi'ni ziyaret edip Atatürk’ün Rize ziyaretinde çekilen fotoğrafları inceledi.

Törene, Rize Vali yardımcıları Gülhani Ozan Sarı ve Ertuğrul Arslan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.