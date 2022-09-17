YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

17.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

RİZE (AA) - Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi.

Valilik önündeki törende, Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkan Vekili Kemal Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Genç, Atatürk'ün memleketi karış karış gezdiğini anlatarak, "Mustafa Kemal'i ve Rize insanını bu coğrafyada bir araya getiren bu birlikteliğin gerçekleşmesinin temel amacı, Türkiye'nin bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını yeniden elde etmesi ve millet egemenliğine dayalı, bağımsız Türk devletinin ebedi-müddet yaşaması ideali olmuştur. Cumhuriyetimizin ve milletimizin egemenliğinin ilelebet payidar kalması ve muhafaza edilmesi bundan 98 yıl önce sergilenen o muhteşem birliktelik ve milli mücadele ruhunun sürekli diri tutulmasıyla mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin şiirler okuması ve Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle son buldu.

Genç ve beraberindekiler program sonrası Müftü Mahallesi’ndeki Atatürk Evi'ni ziyaret edip Atatürk’ün Rize ziyaretinde çekilen fotoğrafları inceledi.

Törene, Rize Vali yardımcıları Gülhani Ozan Sarı ve Ertuğrul Arslan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:53
Öğle
12:18
İkindi
15:47
Akşam
18:32
Yatsı
19:53
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.