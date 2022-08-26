YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

26.08.2022 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüş öncesi Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı.

Alanda düzenlenen törende konuşan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının karargahı Akşehir'den Şuhut'a taşıdıklarını söyledi.

Şuhut'ta o zaman Hacı Veli Konağı'na yerleştiklerini belirten Eroğlu, "Büyük Taarruz planları bu binada hazırlandı. Neticede aziz Atatürk 25 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) çektiği telgrafta dedi ki; 'yarın Büyük Taarruz başlayacak' dedi. Kahraman ordu Şuhut Çakırözü köyü Kocatepe'ye 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece yani tam 100 yıl önce şanlı zafer yürüyüşünü başlattı." dedi.

"Sevgili gençler inşallah sizde bu ruhla, bu heyecanla geleceğe büyük hedefler koyarak bu yürüyüşü gerçekleştireceksiniz" diyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"O zaman tabii bu dağlar taşlık kayalıktı. Zor şartlar altında ayağında ayakkabısı olmayan kucağında çocuğu, sırtında mermi taşıyan anneler, nineler bu yoldan Kocatepe'ye cephane, erzak taşıdılar. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu uğurda vatan için, millet için, bayrak için canlarını feda ettiler. Allah onlardan razı olsun. Özellikle coğrafya çok önemli. Bu coğrafyada gözü olan çok devlet var. Ancak biz büyük bir milletiz. Şanlı tarihimiz, büyük hedeflerimiz var."

Daha sonra "Zafer Yürüyüşü" başladı. Vali Yiğitbaşı, Veysel Eroğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu Kocatepe'ye doğru ilerleyen gruba çeşitli hediyeler verdi.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yürüyüş büyük taarruz

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:14
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:45
Yatsı
21:08
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.