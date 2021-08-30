Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Karabük, Bartın ve Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sakarya Valilik Kampüsü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından başlayan etkinlikler, kent merkezinde hazırlanan tören alanında devam etti.

Vatandaşların çocuklarıyla katıldığı etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası marşlar çaldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirilen konuşmanın ardından Atatürk Bulvarı üzerinde bekleyen piyadeler ve gaziler ile kolluk kuvvetlerinin yanı sıra kurumları temsil eden araç kortejleri protokol tribününün önünden geçiş yaptı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehitlere ve gazilere minnet ve şükranlarını sunduklarını belirtti.

Zaferin yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutladıklarını anlatan Kaldırım, "Allah böyle günler bir daha yaşatmasın ama Türk milleti zorda kaldığında nasıl kahramanlık ortaya koyacağını Sakarya'da, Dumlupınar ve Büyük Zafer'de olduğu gibi göstermiştir. Milletimize kutlu olsun." dedi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Necdet Tömekçe, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, Valilik binası önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, törende yaptığı konuşmada, asil Türk milletinin kahraman ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir var oluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu.

Tören, bir öğrenicinin şiir okumasının ardından sona erdi.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın yanı sıra siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmit ilçesindeki Kültür Tepesi'nde başlayan törene Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Vali Yavuz, Belediye Başkanı Büyükakın ve Tümamiral Payal'in Atatürk Heykeli'ne çelenk sunulmasın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, daha sonra Valilik Karamürsel Alp Salonu'nda tebrikleri kabul etti. Kocaeli Valiliği önünde devam eden törende, Vali Yavuz, Payal ve Büyükakın, katılımcıları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrenciler tarafından halk oyunu ve dans gösterileri sunuldu. Tören, belediye bandosu ve mehter takımı eşliğinde askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

- Bolu

Bolu'da Anıt Park'ta Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından başlayan etkinlikler, Kent Meydanı'nda hazırlanan tören alanında devam etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Tanju Özcan, tören aracı üzerinde kutlama programına katılanları selamladı.

Vatandaşların çocuklarıyla katıldığı etkinliğe, Bolu Belediyesi Orkestrası marşlarıyla eşlik etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirilen konuşmanın ardından Bolu 2. Komando Tugay Komutanılığında görevli komandolar, gaziler ile kolluk kuvvetlerinin yanı sıra kurumları temsil eden araç kortejleri protokol tribününün önünden geçiş yaptı.

- Düzce

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de Anıt Park Meydanı'nda çelenk bırakıldı.

Tebrikleri kabul eden Düzce Valisi Cevdet Atay, protokol ile İstanbul Caddesi üzerinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Düzce Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser sergiledi. Konserin bitiminde Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki araçların geçiş töreni yapıldı.

Törene, Vali Atay'ın yanı sıra, Belediye Başkan yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile öteki ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

- Bartın

Bartın'da düzenlenen törende, Vali Sinan Güner, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Burada Vali Güner ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Bartın Belediyesi halk oyunu ve engelli ritim grubunun gösterisi sunulması ve şiir okunmasının ardından tören, askeri birlik, polis ekipleri ve gazilerin geçit töreniyle tamamlandı.

Programlara, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

- Karabük

Karabük'te düzenlenen törende, 5000 Evler Şehitlik Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra Vali Fuat Gürel, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Karabük Kent Meydanı'nda yapılan törende ise Atatürk Anıtı'na Vali Gürel ve Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende karate, cimnastik, halk oyunları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler tören geçişi ile son buldu.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.