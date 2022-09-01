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Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da "Nileyn Nişanı" ile ödüllendirildi

01.09.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da "Nileyn Nişanı" ile ödüllendirildi

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu ülkenin en yüksek nişanı olan 1. dereceden Nileyn Nişanı ile ödüllendirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Sudan'da görevi sona eren Büyükelçi Neziroğlu, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Burhan ve yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti tarafından kabul edildi.

Burhan, Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirme ve ilerletme konusundaki üstün gayretlerinden dolayı Neziroğlu'na Sudan'ın en yüksek nişanı olan Nileyn Nişanı'nı verdi.

Neziroğlu'yla baş başa görüşme gerçekleştiren Hımidti, Sudan'ın, başta siyasi ve ekonomik olmak üzere tüm alanlarda Türkiye ile ortak iş birliği ufkunu genişletmek istediğini belirterek, Türkiye'nin sağlık, eğitim başta olmak üzere bütün alanlarında Sudan'a yönelik çabalarına ve desteğine övgüde bulundu.

Neziroğlu da, Türkiye'nin önceliğinin Sudan'ın siyasi ve ekonomik istikrarı olduğunu vurguladı.

Görev yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'ı ziyaret etmesi ve Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ve yardımcısı Hımidti'nin Türkiye'yi ziyaret etmesinin yanı sıra çok sayıda üst düzey ziyaretin gerçekleştiğine dikkati çeken Neziroğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha ileriye taşındığını söyledi.

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'ın en yüksek nişanı olan Nileyn Nişanı'nın verilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirerek "Sudan'ı asla unutmayacağım ve her zaman iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da "Nileyn Nişanı" ile ödüllendirildi

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da "Nileyn Nişanı" ile ödüllendirildi

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da "Nileyn Nişanı" ile ödüllendirildi

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da "Nileyn Nişanı" ile ödüllendirildi

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da "Nileyn Nişanı" ile ödüllendirildi

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da "Nileyn Nişanı" ile ödüllendirildi

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da "Nileyn Nişanı" ile ödüllendirildi

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan'da "Nileyn Nişanı" ile ödüllendirildi

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Sudan neziroğlu

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