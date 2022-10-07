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CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

07.10.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Ajansı Muhabiri Kaan Bozdoğan bu yıl Evrensel Aşura Matem Merasimi kapsamında hazırladığı haber dolayısıyla ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından düzenlenen Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri, törenle sahiplerine verildi.

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Bağcılar'da bir otelde gerçekleştirilen törende, Kerbela olayının kimi zaman siyasi kimi zaman bireysel dünyevi maksatlarla kullanıldığını, bu durumun Hz. Hüseyin'in davasını gölgelediğini belirtti.

Söz konusu sebeplerle Kerbela katliamının da bugüne kadar yeterince tanıtılamadığını dile getiren Özgündüz, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in hayatından kesitler anlattı.

Özgündüz, İslam'ın, Müslümanların ve insanlığın değeri olduğunu vurguladığı Hz. Hüseyin'in özgürlük hareketinin öncüsü olduğunu kaydetti.

CAFERİDER Başkanı Hasan Babur ise İstanbul'un kurtuluş günü dolayısıyla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

Babur, basın ödülleri etkinliğini 9 yıl aradan sonra ilk kez bu yıl düzenlediklerine dikkati çekti.

Kerbela olayının kutsal olduğuna ve 14 asırdır gelecek nesillere yol gösterdiğine vurgu yapan Babur, Kerbela'nın dünyanın her köşesinde yad edildiğini ifade etti.

Babur, kendi inanç değerleri adına yapılan her programa kendisinin ya da dernek temsilcilerinin katkı sunabileceğini söyledi.

- AA muhabirine ödül

CAFERİDER Başkanı Hasan Babur, konuşmasının ardından, Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1383. yılında düzenlenen Evrensel Aşura Matem Merasimi kapsamında hazırladığı haber dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Kaan Bozdoğan'a ödülünü takdim etti.

CNN Türk, NTV, Hürriyet gazetesi, İhlas Haber Ajansı ve ANKA Haber Ajansı temsilcilerinin de ödül aldığı programda Cem TV'ye onur ödülü verildi.

Dernek yöneticileri ve ödüle layık görülen medya mensupları program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

- Anadolu Ajansı Muhabiri Kaan Bozdoğan bu yıl Evrensel Aşura Matem Merasimi kapsamında hazırladığı haber dolayısıyla ödüle layık görüldü

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

CAFERİDER Evrensel Aşura Matem Merasimi Basın Ödülleri sahiplerini buldu

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